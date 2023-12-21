مهرجان برلين السينمائيّ يكرّم المخرج الأميركيّ مارتن سكورسيزي عن مجمل اعماله

سيتسلّم النجم الإيطاليّ الأميركيّ المتحدّر من صقلّيّة والّذي نشأ في نيويورك، جائزة فخريّة خلال احتفال مرتقب في 20 شباط/فبراير...

قرّر مهرجان برلين السينمائيّ، منح المخرج الأميركيّ الشهير، مارتن سكورسيزي، جائزة فخريّة عن مجمل أعماله السينمائيّة خلال الدورة المقبلة في شهر شباط/ فبراير.

وسيتسلّم النجم الإيطاليّ الأميركيّ المتحدّر من صقلّيّة والّذي نشأ في نيويورك، جائزة فخريّة خلال احتفال مرتقب في 20 شباط/فبراير.

ويرغب القائمون على الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان برلين السينمائيّ، في تكريم "أحد أبرز مخرجي الأفلام العالميّين منذ سبعينات القرن العشرين".

وقال مديرًا الحدث السينمائيّ مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان إنّ "مارتن سكورسيزي هو نموذج لا مثيل له لكلّ من يعتبر السينما فنّ ابتكار قصّة شخصيّة وعالميّة في آن. لقد تأثّرنا بأفلامه كمشاهدين وكبشر، وبشخصيّات أعماله".

وأضافا في بيان "من دواعي سرورنا أن نستقبل مجدّدًا صديقًا معتادًا للمهرجان وأن نمنحه أهمّ جائزة فخريّة فيه".

ويشتهر مارتن سكورسيزي (81 سنة) بأفلامه العميقة الّتي تتناول رجالًا مضطربين وعنيفين. وتعاون مرّات عدّة مع مجموعة صغيرة من أهمّ النجوم السينمائيّين بينهم روبرت دي نيرو وليوناردو دي كابريو.

وفاز سكورسيزي الّذي أنجز أكثر من 70 فيلمًا، بجوائز عدّة أهمّها السعفة الذهبيّة لمهرجان كان السينمائيّ في العام 1976 عن فيلم "تاكسي درايفر" وأوسكار في فئة أفضل مخرج عام 2007 عن "ذي ديبارتد".

وفي الدورة الثالثة والسبعين من مهرجان برلين السينمائيّ، منح الدبّ الذهبيّ الفخريّ للمخرج الأميركيّ ستيفن سبيلبرغ الّذي حضر مواكبة لعرض فيلمه "ذي فايبلمانز".