يجري "التلفزيون العربيّ"، لقاء خاصًّا مباشرا مع المفكر العربي، د. عزمي بشارة، المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"؛ للبحث في عدد من الملفات والقضايا، على رأسها انعكاسات الحرب في أوكرانيا على شكل النظام العالميّ، وطبيعة التحالفات فيه.

ويعرض اللقاء ضمن حلقة من برنامج "حديث خاص" ويقدم فيه د. بشارة، قراءة في أبرز المتغيرات السياسية في منطقة الشرق الأوسط قبيل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.

كما يشمل اللقاء إضاءة على احتمالات التصعيد في المنطقة مع تكثيف الهجمات الإسرائيلية، ضد أهداف إيرانية في الآونة الأخيرة.

ويتناول اللقاء أيضا المشهد السياسي في تونس، ومصير الديمقراطية التونسية قبيل الاستفتاء المزمع على مشروع دستور جديد في البلاد.