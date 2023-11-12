حوار مباشر مع مدير "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، د. عزمي بشارة، بشأن تطوّرات الحرب على غزة، عبر "التلفزيون العربي".

يجري مدير "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، د. عزمي بشارة، الآن، حوارا بشأن تطوّرات الحرب على غزة التي بدأت قبل 37 يوما عبر "التلفزيون العربي".

وذكر بشارة خلال الحوار أن "إسرائيل لم تواجه بعد كلّ ما جهّزته المقاومة في قطاع غزة"، وأشار إلى أنه "من الواضح أن ملفّ الأسرى الإسرائيليين في غزة، لا يمثّل أولوليّة بالنسبة لـ(رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو".

ولفت بشارة إلى أن "التواطؤ الدولي مع استهداف إسرائيل للمستشفيات غير مسبوق"، ورأى أن "إسرائيل تبحث عن شريك عربي يقبل إدارة شؤون السكان في قطاع غزة".

وأكّد أن "الولايات المتحدة، لا تزال تشارك إسرائيل أهدافها في الحرب على غزة"، مشددا على أن "الدعم العسكري الأميركي لا يزال غير مشروط".

وأوضح أن "إسرائيل تستغلّ حالة الحرب لتصفية حسابات مع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية".

وقال إن "القمة العربيّة الإسلاميّة أفرزت قرارا عمليًّا واحدا، هو كسر الحصار المفروض على قطاع غزة"، وذكر أنه "يجب إدخال قوافل الإغاثة والمساعدات إلى قطاع غزة، دون ارتهان للخطّة العسكريّة الإسرائيلية".

وكان بشارة قد أشار خلال لقاء أُجري معه في الرابع من الشهر الجاري إلى أن الشروط الثلاثة لتوقف إسرائيل عدوانها تختصر بأن يُضرب الإجماع الإسرائيلي حول الحرب، وبأن يختل الاتفاق الأميركي – الإسرائيلي على هدف العدوان أي القضاء على حركة "حماس"، وأن تتخذ البلدان العربية الرئيسية خطوات حقيقية من نوع التهديد الجدي بقطع العلاقات مع إسرائيل. ورأى أن مصلحة الجميع على مستوى دول وقوى في المنطقة تكمن في ألا تحقق إسرائيل أهدافها من الحرب على غزة.

وبشأن حزب الله، قال بشارة في اللقاء السابق، إن أي دخول له في الحرب لن يغير الأوضاع في غزة، بل من أجله زيادة الثمن الذي تدفعه إسرائيل.

وأشار مدير عام المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إلى إنه طالما أن هناك إجماعا إسرائيليا على استعادة التوازن والهيبة والانتقام بواسطة الحرب، وطالما أن الاتفاق الأميركي ــ الإسرائيلي متواصل على هدف الحرب، وطالما أن لا خطوات حقيقية من الدول العربية، فإن حرب الإبادة على القطاع مستمرة.