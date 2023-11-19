مباشر | لقاء مع د. عزمي بشارة بشأن مآلات الحرب على غزة والمشهد الراهن

حوار مباشر مع مدير "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، د. عزمي بشارة، الآن، بشأن مآلات الحرب على غزة والمشهد الراهن المتعلّق فيها.

يجري مدير "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، د. عزمي بشارة، الآن، حوارا عبر "التلفزيون العربي"، بشأن مآلات الحرب على غزة والمشهد الراهن المتعلّق فيها، وذلك في اليوم الرابع والأربعين للحرب المتواصلة على القطاع المحاصَر.

وقال بشارة إن "السّلوك الإسرائيليّ الحاليّ يشمل بُعدا ثأريًّا بدائيًّا متعطشا للدم، وتلقين الدروس"، لافتا إلى أن "اتخاذ موقع عربيّ جدّيّ وصارم، من شأنه أن يوقف الحرب في قطاع غزة".

وذكر أن "إسرائيل لا تتجرّأ على مواجهة المقاومة تحت الأرض، فتقوم بتدمير المجتمع الفلسطينيّ فوقها".

وكان بشارة قد أعرب خلال حوار أُجري معه في الثاني عشر من الشهر الجاري، عن ثقته بأن الإسرائيليين يدركون أنهم عاجزون عن البقاء في غزة، لافتا إلى أن إسرائيل لم تكن لديها أي خطة لـ"اليوم التالي" أي لما بعد القضاء على حركة "حماس" في حال نجحت في ذلك.

وتوقّع بشارة في اللقاء ذاته، أن تواجه إسرائيل المزيد من المقاومة المسلحة في قطاع غزة، مرجّحا أن يكون أمام إسرائيل مهلة أميركية لا تتجاوز الشهر لـ"تنفيذ المهمة".

وفي ما يتعلّق بتبدّل الأولويات العسكرية الإسرائيلية من التركيز على شمال القطاع ثم الانتقال إلى الجنوب، أوضح بشارة أنه بعدما حصل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر كان المسؤولون الإسرائيليون مضطرين لوضع خطة عسكرية وراحوا يلائمون الوقائع لتتوافق مع الخطة التي وُضعت على عجل.

وأشار إلى أنه "إما أن هناك مخططا لتهجير سكان غزة من الشمال إلى الجنوب ومن هناك إلى سيناء، أو أن هذا انعكاس للارتباك الإسرائيلي وهذا أمر وارد جدا". وشدّد بشارة على أن الأميركيين لا يزالون يشتركون مع إسرائيل في أهدافها من الحرب