مباشر | لقاء مع د. عزمي بشارة بشأن الحرب على غزة: ماذا يتغيّر في إسرائيل وما الخطط الأميركيّة؟

ذكر بشارة أن تضحيات الشعب الفلسطينيّ، قد أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، مشدّدا على أنه "لا مفاوضات بين محتلّ، ورازح تحت الاحتلال، إلا بشرط مسبَق هو إنهاء الاحتلال".

قال المدير العام لـ"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، د. عزمي بشارة، خلال حوار يجريه الآن، عبر "التلفزيون العربي"، بشأن الحرب على قطاع غزة، إن الحديث الأميركيّ عن دولة فلسطينيّة، لا يشير إلى إنهاء الاحتلال، وإن إسرائيل تريد مواصلة عدوانها، "مهما كانت الضغوط الممارسة عليها".

وذكر بشارة أن تضحيات الشعب الفلسطينيّ، قد أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، مشدّدا على أنه "لا مفاوضات بين محتلّ، ورازح تحت الاحتلال، إلا بشرط مسبَق هو إنهاء الاحتلال"؛ كما أكّد أن المنطقة "لن تعرف استقرارا، دون حلّ عادل للقضية الفلسطينية".

وقال إن "أجواء الهستيريا الحربية تسيطر على إسرائيل، دون أي تفكير في الاحتلال وتبعاته". كما ذكر أن "السلوك الإسرائيليّ تجاه القدس والمسجد الأقصى، سيكون له تبعات".

وشدّد بشارة على أن "الإجماع الفلسطينيّ لا يمكن أن يتحقّق من دون حماس".

وكان الحوار الأخير الذي أُجري مع د. بشارة، قد أفرد جزءا واسعا لموضوع إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بوصفه خطوة ضرورية لإفشال "اليوم التالي" بمفهومه الإسرائيلي، أو "يوم نتنياهو" التالي، لأن نجاح "اليوم التالي"لن يؤدي إلا إلى بدء ثلاثين عاما جديدا شبيهة بالعقود الثلاثة لما بعد أوسلو.

وأشار بشارة حينها إلى أنه في حال نجح "اليوم التالي" ذاك، أي إن تم إحضار السلطة الفلسطينية الحالية لتحكم غزة بمعزل عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي، "فهذا يعني حربا أهلية جديدة ومقاومة جديدة" على حد تعبير بشارة الذي نبّه في الوقت نفسه إلى أنه بعد الحرب "لا تستطيع حماس أن تحكم غزة وحدها حتى لو لم تحقق إسرائيل نصرا عسكريا حاسما".

وعن تقديره لنوايا الاحتلال الخاصة باجتياح رفح، عدَّ بشارة أن الأمر يتعلق بما إذا كان سيصدر إنذار مصري رسمي وعلني لإسرائيل من نوع أن عملية اجتياح رفح سيعني انتهاء اتفاق السلام، وأن ترسل مصر فعلا قواتها العسكرية إلى الحدود، وعدم الاكتفاء في رفض التهجير وكأن كل شيء آخر مسموح.