ديمبلي في قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيغو

تسلم نجم نادي برشلونة عثمان ديمبلي أمس، الثلاثاء، التصريح الطبي لكي يعود للمباريات مجددًا بعد أن غاب عن الفريق الكاتالوني لأكثر من 3 أشهر بسبب الإصابة.

ويستعد عثمان ديمبلي العودة لمباريات البلوغرانا عقب شفائه من الإصابة التي لحقت به في وتر العضلة ذات الرأسين خلال مباراة خيتافي في أيلول/سبتمبر الماضي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن المدرب إرنستو فالفيردي قد قرر اصطحاب صاحب الـ20 عامًا لمباراة سيلتا فيغو المقرر إقامتها يوم غد، الخميس، في ذهاب ربع نهائي كأس الملك، ولكنه لن يبدأ في التشكيلة الأساسية.

ولم يشارك الدولي الفرنسي سوى في مباراتي برشلونة أمام إسبانيول وخيتافي في الليغا، فيما خاض افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام يوفتنوس.

وكان ديمبلي قد انتقل لقلعة البلوغرانا قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو بالإضافة لـ42 مليون كمتغيرات.