  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

فالفيردي يبدي موقفه من قرعة كأس ملك إسبانيا

تاريخ النشر: 27/01/2018 - 09:30

فالفيردي يبدي موقفه من قرعة كأس ملك إسبانيا
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أبدى إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة، موقفه من القرعة التي أوقعته في مواجهة فالنسيا بالدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وصرح فالفيردي عبر قناة برشلونة "مواجهة صعبة في طريقنا نحو المباراة النهائية، لأن فالنسيا أثبت أنه منافس قوي للغاية".

وأضاف مدرب البارسا "الموسم الذي يقدمه فالنسيا يجعله خصمًا أكثر تعقيدًا، فهو أصعب من الفريقين الآخرين بهذه المرحلة".

وسيلعب برشلونة ذهاب نصف النهائي في كامب نو، في حين ستقام مباراة الإياب في مستايا بعدها أسبوع واحد من مباراة الذهاب التي ستقام الأسبوع المقبل، ثم يلاقي إسبانيول في ديربي كاتالونيا بمسابقة الدوري.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#إرنستو فالفيردي
#برشلونة
#فالنسيا
#كأس ملك إسبانيا
#قرعة

تعليقات

مواد متعلقة

بنزيمة يحدد وجهته المقبلة بعد ريال مدريد
بنزيمة يحدد وجهته المقبلة بعد ريال مدريد

2018-01-27

فوزنياكي تحصد لقب بطولة أستراليا المفتوحة
فوزنياكي تحصد لقب بطولة أستراليا المفتوحة

2018-01-27

كريستيانو رونالدو يحسم مصيره مع ريال مدريد
كريستيانو رونالدو يحسم مصيره مع ريال مدريد

2018-01-27

الأكثر قراءة

حالة الطقس: عاصف وماطر ومخاوف من فيضانات

حالة الطقس: عاصف وماطر ومخاوف من فيضانات

2018-01-26
كيف أنقذ عرفات حياة 3 صحافيين إسرائيليين؟

كيف أنقذ عرفات حياة 3 صحافيين إسرائيليين؟

2018-01-26
تساقط الثلوج في الجش والريحانية وبيت جن

تساقط الثلوج في الجش والريحانية وبيت جن

2018-01-26
اشتداد العاصفة: ثلوج في صفد وأمطار غزيرة في أرجاء البلاد

اشتداد العاصفة: ثلوج في صفد وأمطار غزيرة في أرجاء البلاد

2018-01-26
مياه الأمطار تتسبب بسيول وفيضانات وتغمر سيارات بحيفا وباقة

مياه الأمطار تتسبب بسيول وفيضانات وتغمر سيارات بحيفا وباقة

2018-01-26