باريس سان جيرمان يتحرك للتعاقد مع كونتي

بدأ المدير الفني لنادي تشيلسي، أنطونيو كونتي، محادثاته مع إدارة باريس سان جيرمان لتولي مسؤولية الفريق الفنية بداية من الموسم المقبل.

فحسب صحيفة "ذا أوبزرفر" الإنجليزية، فقد اتصل رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي بالمدرب الإيطالي، للحديث حول خلافته للمدرب الإسباني أوناي إيمري.

وهناك العديد من المدربين الذين تم ربطهم بتدريب النادي الفرنسي العاصمي، بما في ذلك مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري، والذي تم اعتباره المرشح الأقوى حسب صحيفة "لو باريسيان" بالإضافة لدييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير.

ويعيش كونتي فترة عصيبة بعد أن خاب أمله في استراتيجية نادي تشيلسي في سوق الانتقالات، واعترف مدرب منتخب إيطاليا السابق بذلك للصحافة مرارًا وتكرارًا، مؤكدًا أنه لم يحصل على اللاعبين الذين طلبهم.

وقد يكون نادي باريس الوجهة المثالية بالنسبة له، خاصة وأنه لا يتوقف عن شراء اللاعبين وتحسين جودته لأجل المنافسة على لقب دوري الأبطال.

وحسب الصحيفة الإنجليزية، فإن الاتصالات ما بين كونتي وإدارة باريس لم تدخل في مراحلها الرسمية حتى الآن.

ويعتبر كونتي كذلك، أحد أبرز المرشحين لتولي مسؤولية تدريب المنتخب الإيطالي، والذي أبلى معه بلاءً حسنًا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2016 قبل أن ينتقل لتدريب تشيلسي.