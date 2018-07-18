  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

انطلاق تجربة إنيستا اليابانية

تاريخ النشر: 18/07/2018 - 18:03

انطلاق تجربة إنيستا اليابانية
(أ ب)
عرب ٤٨/ رويترز
تحرير: خالد السيد

أعلن لاعب كرة القدم الإسباني الشهير، أندريس إنيستا، اليوم الأربعاء، عن أنه يعتزم الظهور لأول مرّة في الدوري الياباني، ربما يوم الأحد القادم.

وينوي فريقه الجديد "فيسيل كوبي" استضافة منافسه "شونان بيلمير" يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن ينضم إنيستا لصفوف الفريق في الملعب.

وقضى لاعب ملك خط الوسط 16 عاما في نادي برشلونة، حيث توج هناك بالدوري تسع مرات وبدوري أبطال أوروبا أربع مرات وبكأس الملك ست مرات، قبل الانتقال إلى كوبي في أيار/مايو الماضي.

تحرير والدة لاعب بمنتخب البرازيل بعد أن خطفتها عصابة
حررت الشرطة البرازيلية والدة جناح منتخب البرازيل لكرة القدم، تايسون، التي خطفتها عصابة في جنوبي البرازيل، أمس الثلاثاء.
 

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن مسؤولو كوبي قولهم إن إنيستا سيلتحق بتمارين الفريق يوم الجمعة القادم استعدادا للمبارة القريبة.

وقال إنيستا (34 عاما) الذي حظي باستقبال حوالي 300 مشجع عند الوصول إلى المطار "كانت رحلة طويلة لكني كنت أتطلع إلى القدوم إلى اليابان. أنا متحمس للعب مع زملائي في فيسيل".

وأضاف "أريد اللعب في أسرع وقت ممكن. سأكون في قمة مستواي يوم الأحد وأتمنى أن أقدم أداء جيدا أمام المشجعين".

وسيتعاون إنيستا مع مهاجم ألمانيا السابق في فريق كوبي، لوكاس بودولسكي، وسيرتدي لاعب الوسط رقمه الشهير 8.

ويحتل كوبي المركز السادس في الدوري بعد 15 جولة بينما كانت أفضل نتيجة سابقة عندما جاء سابعا في 2016 وسيحلم بعد قدوم إنيستا أن يحرز اللقب لأول مرة.

واعتزل إنيستا، صاحب هدف فوز إسبانيا بكأس العالم 2010، اللعب الدولي بعد الخروج المفاجئ أمام روسيا في كأس العالم الأخيرة.

 


#أندريس إنيستا
#إنيستا
#الدوري الياباني
#كرة قدم
#فيسيل كوبي
#برشلونة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تحرير والدة لاعب بمنتخب البرازيل بعد أن خطفتها عصابة
تحرير والدة لاعب بمنتخب البرازيل بعد أن خطفتها عصابة

2018-07-18

بوغبا... رحيل عن مانشستر يونايتد وعودة إلى يوفنتوس؟
بوغبا... رحيل عن مانشستر يونايتد وعودة إلى يوفنتوس؟

2018-07-18

ماذا عن مصير بالوتيلي؟
ماذا عن مصير بالوتيلي؟

2018-07-17

الأكثر قراءة

الاحتلال يقرع طبول الحرب... جزرة السياسة أولا

الاحتلال يقرع طبول الحرب... جزرة السياسة أولا

2018-07-17
جنين: قتيلة من عرابة و6 إصابات بحادث طرق

جنين: قتيلة من عرابة و6 إصابات بحادث طرق

2018-07-17
تحليلات إسرائيلية | صفقة ترامب وبوتين: سورية مقابل أوكرانيا

تحليلات إسرائيلية | صفقة ترامب وبوتين: سورية مقابل أوكرانيا

2018-07-17
مئات السوريين يقتربون من السياج الحدودي قرب القنيطرة

مئات السوريين يقتربون من السياج الحدودي قرب القنيطرة

2018-07-17
الكرواتيّون يستقبلون فريقهم استقبالَ الفاتحين

الكرواتيّون يستقبلون فريقهم استقبالَ الفاتحين

2018-07-17