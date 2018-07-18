انطلاق تجربة إنيستا اليابانية

أعلن لاعب كرة القدم الإسباني الشهير، أندريس إنيستا، اليوم الأربعاء، عن أنه يعتزم الظهور لأول مرّة في الدوري الياباني، ربما يوم الأحد القادم.

وينوي فريقه الجديد "فيسيل كوبي" استضافة منافسه "شونان بيلمير" يوم الأحد المقبل، ومن المتوقع أن ينضم إنيستا لصفوف الفريق في الملعب.

وقضى لاعب ملك خط الوسط 16 عاما في نادي برشلونة، حيث توج هناك بالدوري تسع مرات وبدوري أبطال أوروبا أربع مرات وبكأس الملك ست مرات، قبل الانتقال إلى كوبي في أيار/مايو الماضي.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن مسؤولو كوبي قولهم إن إنيستا سيلتحق بتمارين الفريق يوم الجمعة القادم استعدادا للمبارة القريبة.

وقال إنيستا (34 عاما) الذي حظي باستقبال حوالي 300 مشجع عند الوصول إلى المطار "كانت رحلة طويلة لكني كنت أتطلع إلى القدوم إلى اليابان. أنا متحمس للعب مع زملائي في فيسيل".

وأضاف "أريد اللعب في أسرع وقت ممكن. سأكون في قمة مستواي يوم الأحد وأتمنى أن أقدم أداء جيدا أمام المشجعين".

وسيتعاون إنيستا مع مهاجم ألمانيا السابق في فريق كوبي، لوكاس بودولسكي، وسيرتدي لاعب الوسط رقمه الشهير 8.

ويحتل كوبي المركز السادس في الدوري بعد 15 جولة بينما كانت أفضل نتيجة سابقة عندما جاء سابعا في 2016 وسيحلم بعد قدوم إنيستا أن يحرز اللقب لأول مرة.

واعتزل إنيستا، صاحب هدف فوز إسبانيا بكأس العالم 2010، اللعب الدولي بعد الخروج المفاجئ أمام روسيا في كأس العالم الأخيرة.