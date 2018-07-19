تقارير: نادي بايرن ميونخ يحصل على توقيع نجم منتخب فرنسا

قالت تقارير صحافية ألمانية، أن نادي بايرن ميونخ حصل على توقيع نجم منتخب فرنسا، بنيامين بافارد، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا لصحيفة "swr" الألمانية، فإن بافارد وقّع على عقد للانضمام إلى بايرن ميونخ بداية من عام 2019 مقابل 35 مليون يورو.

وأشار تقرير الصحيفة، إلى أن بايرن ميونخ يجرى حاليا مفاوضات مع إدارة شتوتجارت من أجل بحث إمكانية ضم بافارد هذا الصيف.

وكان نيكو كوفاتش مدرب بايرن الجديد، قد تحدث عن أنباء التعاقد مع بافارد اليوم الخميس، قائلًا: "لا يمكنني أن أقول أي شيء حول فرص انتقال الفرنسي بنيامين بافارد إلى بايرن ميونخ، إنه لاعب رائع. وأثبت هذا أيضا في كأس العالم".

يُذكر أن قيمة بافارد الحالية ارتفعت بشكل كبير، بعدما ساهم في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا هذا الصيف، وأصبحت قيمته 40 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وشارك بافارد في كل مباريات المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم، وسجل هدفا رائعا في مرمى الأرجنتين في مباراة دور الستة عشر التي أنهاها منتخب بلاده لصالحه 4-3.