بواتينغ يرد على اهتمام مانشستر يونايتد

حسم اللاعب الألماني، جيروم بواتينغ، موقفه من الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ والانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي أظهر رغبة شديدة بالحصول على خدماته.

وبحسب التقارير، فإن "بواتينغ رفض عرضا تلقاه من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وبهذا الصدد، أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر، كان يضع بواتينغ على رأس قائمة أولوياته خلال الميركاتو الحالي، قبل أن يرفض الأخير هذا العرض.

وأضافت الصحيفة أن بواتينغ شكر مورينيو على اهتمامه به من خلال مكالمة هاتفية، ولكنه أخبره بأنه يرغب في البقاء في النادي البافاري خلال الفترة المقبلة.

وكانت التقارير قد تحدثت أن مانشستر تقدم بعرض في حدود 25 مليون يورو للحصول على بواتينغ، بينما يطالب بايرن قرابة الـ50 مليونا للتخلي عن مدافعه الدولي.

ولا يزال بحث مانشستر يونايتد عن مدافع لتدعيم صفوف الفريق مستمرا قبل انتهاء موسم الانتقالات وتضم قائمة المرشحين هاري ماغواير من ليستر سيتي، توبي ألدرفايرد، مدافع توتنهام، وياري مينا، قلب دفاع برشلونة.