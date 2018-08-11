كيف تبدو الأجواء في يوفنتوس بالنسبة لكريستيانو؟

أعرب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن إعجابه الشديد بالأجواء المحيطة به في يوفنتوس الذي انضم إليه في الصيف الجاري قادما من ريال مدريد الإسباني.

وقال رونالدو، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "أشعر بالارتياح هنا، كل شيء جيد، كذلك الناس حول الملعب، الجماهير، كل شيء لطيف جدًا، وأنا سعيد للغاية، إنه أكبر نادٍ في إيطاليا، ومن الأفضل في أوروبا، لذا كان القدوم إلى هنا قرارًا سهلاً، فهو نادٍ لا يصدق".

وأضاف "يوفي ناد عظيم، منذ أن كنت طفلا، نظرت إلى هذا الفريق وقلت إنني أتمنى أن ألعب له يومًا ما، الآن سألعب بفريق رائع، واحد من أكبر الأندية في العالم، لم تكن هناك لحظة دقيقة عندما قررت الانضمام، خلال السنوات لعبنا مرات أمام يوفنتوس، ولدي شعور خاص بأن الجماهير الإيطالية تحب كريستيانو".

وعن لحظة تصفيق جماهير يوفنتوس له عقب هدفه المقصي الشهير، أكمل "لا يصدق، أتذكر ذلك كل يوم، هذا لم يحدث لي من قبل، في دوري الأبطال أمام يوفنتوس بربع النهائي، تسجل هدفًا، وترى كل شخص في الاستاد يصفق لك، كان شعورًا لا يصدق".

وتابع "شعرت بالدهشة في البداية، اعتدت على متابعة يوفنتوس، وأحببت هذا النادي، لكن منذ هذه اللحظة، أحببته أكثر، لن أقول إنها كانت النقطة الرئيسية في انتقالي له، لكن كل التفاصيل ساعدت، يمكن بالطبع أن يساعدك مشاهدة الناس تحبك، وقتها يكون الشعور مختلفا تمامًا".

وأردف الدون "أريد أن أشكر جميع المؤيدين، أولويتي هي أن أبذل قصارى جهدي، وأحاول جعل الفريق أفضل، هذا هو عملي، سأحاول الاستمتاع به بقدر ما أستطيع، وجعل يوفنتوس أفضل، هدفي الأول سيحدث بطريقة طبيعية، لا أفكر في ذلك، أعرف أنني سأكون مستعدًا، جاهزًا، لكن هدفي الأول لا يهم، أريد فقط أن أكون مستعدًا".

وأكمل "ربما سيكون الأمر في هذا النادي مختلفًا، حتى الآن، أشعر أن الناس مختلفون، كلهم ودودون للغاية، هم مثل عائلة، كان هذا أول انطباع لي، أنا متحمس وأريد جعلهم سعداء".

وواصل "كنت محترفًا لمدة 15-16 عامًا، لذا طريقي دائمًا هو نفسه، لعبت لسنوات عديدة في مانشستر يونايتد وريال مدريد، والآن مغامرة جديدة، أرغب في الحفاظ على نفس أسلوب العمل، مما يساعد في تحقيق أهداف الفريق".

وختم رونالدو "أنا أعرف الدوري الايطالي لأنني تابعته على التلفزيون لكنني لم ألعب به من قبل، أتمنى أن أتكيف بسرعة، لكنني أتيت هنا للتحدي واللعب في أفضل نادٍ في إيطاليا، هو أمر مثير وأتمنى بدء الموسم بأفضل طريقة، سأبذل قصاري جهدي وبالتأكيد سنفوز بالألقاب معًا".