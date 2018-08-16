إحصائية: دورتموند يتفوق على بايرن ميونخ جماهيريًا

أجرت مؤسسة "ستاتيسيا" المتخصصة في الإحصائيات، دراسةً شاملة، حول مواضيع مختلفة في عالم كرة القدم، شملت أكثر من ثلاثة آلاف مشجع ألماني.

وبيّنت الإجابات أن فريق دورتموند، يحظى بشعبية أكبر من بايرن ميونخ، صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبوندسليجا، فقد اختار 52% من المشاركين في الاستطلاع، دورتموند كفريقهم المفضل، مقابل 41% لبايرن ميونخ.

وقالت الدراسة إنه إذا كان فريق دورتموند يتربع على عرش الأندية الألمانية، الأكثر عشقا من طرف الجماهير، فإن جماهير بوروسيا مونشنجلادباخ، هم الأكثر وفاءً لفريقها بين أندية البوندسليجا.

وأظهرت أن حوالي 81% من جماهير مونشنجلادباخ، لم يسبق لهم تشجيع فريق آخر، بخلاف نادي لايبزيج، الذي كان 69% من مشجعيه، يساندون فريقا آخر قبله.

كما أفادت الدراسة أن 18% من المشجعين، يشترون قميصا جديدا لناديهم كل سنة.

يُذكر أن متابعة كرة القدم، لا تُعدّ هواية رخيصة التكاليف في ألمانيا، فالمشجع العادي ينفق 398 يورو سنويا، من أجل اللعبة.



