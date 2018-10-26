أنشيلوتي يخطط لضم لاعب من ريال مدريد

أبدى مدرب نابولي الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، رغبته في إبرام صفقة من ريال مدريد الإسباني لتعزيز فريقه في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أن نابولي يريد الحصول على خدمات ماريانو دياز، مهاجم ريال مدريد، العائد للفريق الملكي، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من أولمبيك ليون.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة نابولي تدرك أن اللاعب لا يمر بوقت جيد مع ناديه ريال مدريد، بسبب قلة ظهوره في المباريات.

ولفتت الصحيفة، إلى أن نابولي يدرك جيدًا أن الحصول على دياز، لن يكون بالأمر السهل، بسبب رغبة اللاعب في إثبات نفسه داخل جدران ريال مدريد، بعد التضحيات التي قدمها من أجل العودة للفريق الملكي.

وسجل ماريانو دياز، هدفًا وحيدًا مع ريال مدريد في الموسم الحالي، خلال انتصار الملكي على روما الإيطالي، بثلاثية دون رد، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.