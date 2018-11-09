  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ألفيس: كنت قريبا من الانضمام لتشيلسي

تاريخ النشر: 09/11/2018 - 12:22

ألفيس: كنت قريبا من الانضمام لتشيلسي
النجم البرازيلي داني ألفيس (أ ف ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي، داني ألفيس، كان قريبا من الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي عندما كان البرتغالي جوزيه مورينيو على رأس جهازه المهني.

وقال ألفيس، خلال فيلم وثائقي عن مسيرته الكروية، نقلت تفاصيله صحيفة ماركا "أحب العمل مع الأشخاص الذين يحبون المنافسة ويريدون تحقيق الفوز بشكل دائم".

وتابع ألفيس "كنت على وشك العمل مع مورينيو والوصول إلى تشيلسي، قبل انضمامي لصفوف برشلونة".

وأضاف "حدثت بعض الأمور التي عرقلت الصفقة، علاقتي ليست جيدة مع مورينيو منذ ذلك الوقت".

وأوضح "بيب غوارديولا، المدرب السابق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي، عبقري خاصة في اللحظات المهمة، يعرف جيدًا استغلال قدرات لاعبيه".

وأشار ألفيس إلى أنه أجرى بعض المحادثات مع غوارديولا، للانضمام إلى السيتي، عندما غادر برشلونة في صيف 2015.

وقال ألفيس "تم إنجاز كل شيء من أجل الوصول إلى مانشستر سيتي، لكن كل شيء انتهى بقرار عائلي، تحدثت مع بيب، وكان يعرف أن نيتي هي اللعب معه مرة أخرى".

وأتم "لست نادمًا على الانضمام لباريس سان جيرمان، لكن كرة القدم الإنجليزية ما زالت تثيرني كثيرًا".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#داني ألفيس
#تشيلسي
#جوزيه مورينيو
#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي
#برشلونة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

منافسة مرتقبة بين الريال وبرشلونة على لاعب برازيلي
منافسة مرتقبة بين الريال وبرشلونة على لاعب برازيلي

2018-11-09

ما خيارات مدرب برشلونة لتعويض غياب كوتينيو؟
ما خيارات مدرب برشلونة لتعويض غياب كوتينيو؟

2018-11-09

نافاس يفكر في الرحيل عن ريال مدريد
نافاس يفكر في الرحيل عن ريال مدريد

2018-11-09

الأكثر قراءة

بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن العلاقات السعودية الإسرائيلية

بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن العلاقات السعودية الإسرائيلية

2018-11-08
13 قتيلا على الأقل في إطلاق النار بكاليفورنيا

13 قتيلا على الأقل في إطلاق النار بكاليفورنيا

2018-11-08
مصرع فؤاد درواشة من إكسال في حادث عمل بحيفا

مصرع فؤاد درواشة من إكسال في حادث عمل بحيفا

2018-11-08
مصدر تركي: جثة خاشقجي أذيبت بالأحماض الكيميائية

مصدر تركي: جثة خاشقجي أذيبت بالأحماض الكيميائية

2018-11-08

"قضية الغواصات": أدلة ضد مشتبهين بينهم مقربون من نتنياهو

2018-11-08