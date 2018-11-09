ألفيس: كنت قريبا من الانضمام لتشيلسي

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي، داني ألفيس، كان قريبا من الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي عندما كان البرتغالي جوزيه مورينيو على رأس جهازه المهني.

وقال ألفيس، خلال فيلم وثائقي عن مسيرته الكروية، نقلت تفاصيله صحيفة ماركا "أحب العمل مع الأشخاص الذين يحبون المنافسة ويريدون تحقيق الفوز بشكل دائم".

وتابع ألفيس "كنت على وشك العمل مع مورينيو والوصول إلى تشيلسي، قبل انضمامي لصفوف برشلونة".

وأضاف "حدثت بعض الأمور التي عرقلت الصفقة، علاقتي ليست جيدة مع مورينيو منذ ذلك الوقت".

وأوضح "بيب غوارديولا، المدرب السابق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي، عبقري خاصة في اللحظات المهمة، يعرف جيدًا استغلال قدرات لاعبيه".

وأشار ألفيس إلى أنه أجرى بعض المحادثات مع غوارديولا، للانضمام إلى السيتي، عندما غادر برشلونة في صيف 2015.

وقال ألفيس "تم إنجاز كل شيء من أجل الوصول إلى مانشستر سيتي، لكن كل شيء انتهى بقرار عائلي، تحدثت مع بيب، وكان يعرف أن نيتي هي اللعب معه مرة أخرى".

وأتم "لست نادمًا على الانضمام لباريس سان جيرمان، لكن كرة القدم الإنجليزية ما زالت تثيرني كثيرًا".