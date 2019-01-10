لقطة غريبة... بطلها مبابي في مباراة سان جيرمان وغانغون

أدهشت لقطة غريبة كان بطلها نجم الفريق الباريسي، كيليان مبابي، في مباراة نادي باريس سان جيرمان وضيفه غانغون، التي أتت لحساب دور الثمانية من مسابقة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، عشاق كرة القدم.

وشهدت المباراة ثلاث ركلات ترجيحية، احتسبت جميعها للفريق الضيف غانغون، لكن سبق تنفيذ الركلة الثانية لقطة كيليان مبابي الغريبة والطريفة في آن واحد، إذ كشفت كاميرات النقل التلفزيوني النجم، وهو يحاول إفساد منطقة "علامة الجزاء" بقدمه، محاولا أن يتسبب بإهدار لاعب غانغون ركلة الجزاء.

وفي لقطة تكررت كثيرا في عدد من المباريات وملاعب كرة القدم العالمية، أعاد مبابي تنفيذ "الخطة الجنونية" بعيدا عن أعين الحكم؛ لكن في نهاية المطاف خاب أمل النجم الفرنسي، بعد أن نجح ياني إنغاباكوتو في ترجمة ركلة الجزاء لهدف التعادل.

وأطاح نادي غانغون بحامل اللقب باريس سان جيرمان، بعد أن فاز عليه في ملعب "حديقة الأمراء" بالنتيجة 2-1، إذ سجل النجم البرازيلي نيمار، الهدف الأول لأصحاب الأرض بعد مرور 63 دقيقة، قبل أن يعدل إنغاباكوتو النتيجة، ويخطف ماركوس تورام هدف التأهل من ركلة جزاء ثالثة، احتسبت في الوقت بدلا عن الضائع.