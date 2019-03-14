قرعة دوري أبطال أوروبا: قد ينفجر "ديربي الكراهية"

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية بترقبٍ شديد قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد اكتمال الفرق الثمانية، بعد تأهل برشلونة وليفربول أمس الأربعاء.

وسيعود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى نظام "القرعة الشاملة"، والتي يتم من خلالها إجراء قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي معًا، مما يتيح إمكانية توقع طرفي المباراة النهائية لدوري الأبطال وأي فرق سيتم تجنبها بمشوارها حتى النهائي حزيران/يونيو القادم، الذي من المقرر إقامته في ملعب أتلتيكو مدريد، واندا ميتروبوليتانو.

وسيشارك في القرعة أربعة فرقٍ إنجليزية هي ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، وسيتواجد أيضًا كل من برشلونة ويوفنتوس وبورتو وأياكس أمستردام الذي أقصى حامل اللقب لآخر ثلاث مواسمٍ ريال مدريد.

يتوقع عشاق كرة القدم غدًا حدوث مواجهات نارية، حيث قد تسفر القرعة عن مواجهة إنجليزية واحدة على الأقل بسبب وجود أربع فرق من البريميرليج، وربما سيكون أشدها في حال التقى مانشستر يونايتد مع غريمه اللدود ليفربول فيما يسمى "ديربي الكراهية".

واستخدمت الـ"يويفا" نظام "القرعة الشاملة" لدوري ربع النهائي ونصف النهائي في بداية الألفية، قبل أن توقفها في موسم 2012-2013، وبدأت بإجراء القرعة المنفصلة لكل دور.

وستتبع "يويفا" نفس الاستراتيجية لإجراء قرعة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لدوري ربع النهائي ونصف النهائي، بعد إنتهاء قرعة دوري الأبطال.