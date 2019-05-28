  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

إنتر ميلان يقترب من ضم نجم مانشستر يونايتد

تاريخ النشر: 28/05/2019 - 20:13

إنتر ميلان يقترب من ضم نجم مانشستر يونايتد
النجم البلجيكي روميلو لوكاكو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق إنتر ميلان الإيطالي بات على أعتاب ضم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، روميلو لوكاكو، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، إنه مع اقتراب الإعلان عن تولي أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي، منصب مدرب النيراتزوري، فإن مشروع إعادة بناء الفريق على وشك البدء.

وأضافت أن لوكاكو التقى بالفعل مع مسؤولي إنتر ميلان، وأبدى استعداده لتخفيض مطالبته من أجل ارتداء قميص الإنتر.

وأشارت إلى أن إنتر ميلان توصل لاتفاق مع اللاعب، فيما ينتظر النادي التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد، موضحة أنه لن يكون سهلاً إيجاد اتفاق مع الشياطين الحمر، لاسيما وأنهم يريدون الحصول على 70 مليون يورو للسماح برحيل لوكاكو.

وختمت بأن إيدين دجيكو، مهاجم روما، بات قريبًا من الانتقال لإنتر، حيث وافق بالفعل على الانضمام، بجانب أن روما أيضًا منفتح لفكرة رحيل اللاعب، لاسيما وأن النادي يتطلع لخفض التكاليف بعد الفشل في الوصول لدوري أبطال أوروبا.

#يهودية إسرائيلية: بورتريه ثورة ثقافية

#روميلو لوكاكو
#مانشستر يونايتد
#إنتر ميلان

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ميلان يستغني عن خدمات مدربه غاتوزو
ميلان يستغني عن خدمات مدربه غاتوزو

2019-05-28

زيدان يستهدف إبرام صفقة من يوفنتوس
زيدان يستهدف إبرام صفقة من يوفنتوس

2019-05-28

تقارير: برشلونة يستعد لإقالة مدربه فالفيردي
تقارير: برشلونة يستعد لإقالة مدربه فالفيردي

2019-05-28

الأكثر قراءة

الأسير باسل غطاس يعانق الحرية

الأسير باسل غطاس يعانق الحرية

2019-05-27
ليبرمان يرد على نتنياهو والليكود يعطي الضوء الأخضر لمهاجمته

ليبرمان يرد على نتنياهو والليكود يعطي الضوء الأخضر لمهاجمته

2019-05-27
المصادقة على حل الكنيست بالقراءة التمهيدية

المصادقة على حل الكنيست بالقراءة التمهيدية

2019-05-27
نتنياهو يقر بالفشل بتشكيل حكومة ويأمل خلال 48 ساعة

نتنياهو يقر بالفشل بتشكيل حكومة ويأمل خلال 48 ساعة

2019-05-27
قتيل ومصاب سوريان في قصف إسرائيلي بريف القنيطرة

قتيل ومصاب سوريان في قصف إسرائيلي بريف القنيطرة

2019-05-27