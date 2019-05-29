تقارير تكشف موعد انضمام هازارد لريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن موعد الإعلان الرسمي لانتقال النجم البلجيكي، إيدين هازارد، إلى ريال مدريد الإسباني قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الصفقة سيتم إعلانها بشكل رسمي، الإثنين المقبل، عقب 5 أيام من المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي بين تشيلسي وآرسنال.

وسبق أن أعلنت نفس الصحيفة، أمس الثلاثاء، أن الصفقة انتهت بالفعل ووافق تشيلسي على انتقال هازارد إلى الميرنغي مقابل 115 مليون إسترليني.

وأشارت إلى أن تشيلسي سيحصل على 100 مليون إسترليني مباشرة فور إتمام التعاقد، بالإضافة إلى 15 مليونًا كإضافات.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن هازارد سيتقاضى مع الفريق الملكي راتبًا أسبوعيًا يبلغ 400 ألف إسترليني خلال عقد يمتد إلى 4 أعوام.

يذكر أن هازارد يستعد لخوض المباراة الأخيرة له مع تشيلسي، اليوم الأربعاء، عندما يواجه آرسنال في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.