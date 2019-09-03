  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

باريس سان جيرمان يتعاقد مع إيكاردي

تاريخ النشر: 03/09/2019 - 08:58

باريس سان جيرمان يتعاقد مع إيكاردي
النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي (أ ب)
عرب ٤٨

تعاقد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل رسمي مع النجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، قادما من إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر إنتر ميلان، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن إيكاردي سينضم إلى سان جيرمان لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء النهائي في نهاية الموسم.

وأضاف أن إيكاردي اتفق مع النيراتزوري، على تمديد عقده مع النادي حتى 30 حزيران/يونيو 2022.

ووصل إيكاردي وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، أمس الإثنين، إلى العاصمة باريس، لإتمام الصفقة والتوقيع على العقود.


#باريس سان جيرمان
#ماورو إيكاردي
#إنتر ميلان

حوارات

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا
لقاء | بين "إبادة المكان" في فلسطين و"إبادة السكان" في أميركا

2019-08-17

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تقارير: راكيتيتش لن يرحل عن برشلونة
تقارير: راكيتيتش لن يرحل عن برشلونة

2019-09-03

خسارة أولى وبيتية لأبناء سخنين في الدوري
خسارة أولى وبيتية لأبناء سخنين في الدوري

2019-09-02

سان جيرمان يعقد إمكانية رحيل نيمار هذا الموسم!
سان جيرمان يعقد إمكانية رحيل نيمار هذا الموسم!

2019-09-02

الأكثر قراءة

حزب الله يبث توثيقًا لـ

حزب الله يبث توثيقًا لـ"عملية أفيفيم"

2019-09-02
مقتل إسراء غريب:

مقتل إسراء غريب: "اعتقال عدة أشخاص للتحقيق"

2019-09-02
حالة الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلها السنوي

حالة الطقس: أجواء حارة وأعلى من معدلها السنوي

2019-09-02
شفاعمرو : فك رموز جريمة قتل سعيد حجيرات

شفاعمرو : فك رموز جريمة قتل سعيد حجيرات

2019-09-02
تظاهرة في الناصرة غضبًا لإسراء غريب

تظاهرة في الناصرة غضبًا لإسراء غريب

2019-09-02