تصفيات يورو 2020: ألمانيا تهزم إيرلندا الشمالية وتنتزع الصدارة

فاز منتخب ألمانيا على نظيره منتخب إيرلندا الشمالية بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وأحرز هدفا المنتخب الألماني كل من اللاعبين مارسيل هالستينييرغ وسيرج غنابري.

وبهذا الفوز رفع منتخب ألمانيا رصيده من النقاط إلى 12 نقطة وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة، في حين تجمد رصيد إيرلندا الشمالية عند 12 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن المانشافت.

مجريات المباراة:

ظهر اعتماد الألمان على الكرات الطولية من البداية، لكنها انتهت قبل وصولها لمنطقة جزاء أصحاب الأرض، الذين وصلوا بأول فرصة على مرمى الحارس مانويل نوير، عن طريق كونور واشنطون، بعدما قابل كرة عرضية بتسديدة مباشرة علت المرمى.

ودانت السيطرة في الدقائق الأولى لإيرلندا الشمالية، التي اعتمدت بوضوح على الكرات العرضية داخل منطقة جزاء المانشافت.

وفشل لاعبو ألمانيا في الخروج بالكرة من مناطقهم، في ظل وضوح تعليمات مايكل أونيل، مدرب إيرلندا الشمالية، بضرورة الضغط المتقدم، مما حرم الضيوف من تناقل الكرة من الخلف بأريحية.

وظهرت الخطورة لأول مرة من المنتخب الألماني بعد مرور ربع ساعة على بداية المباراة، بعدما استخلص ماركو رويس الكرة من منتصف الملعب، ليرسل تمريرة بينية إلى تيمو فيرنر، الذي انطلق من الجهة اليمنى، قبل أن يرسل كرة عرضية أرضية، أبعدها الدفاع الأيرلندي إلى ركنية.

ومع انتصاف الشوط الأول، كاد فيرنر أن يباغت أصحاب الأرض بهدف أول، بعدما قابل عرضية من لوكاس كلوسترمان بتسديدة على الطائر، لكنها اصطدمت بيد أحد مدافعي إيرلندا الشمالية، لتتحول إلى ركنية، دون أن يشير الحكم لوجود ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ8 دقائق، اضطر المدرب الألماني يواكيم لوف لإجراء تغيير مبكر، بالدفع بجوناثان تاه بدلًا من ماتياس جينتر، الذي تعرض للإصابة.

وتهيأت كرة على حدود منطقة الجزاء لتوني كروس، ليقابلها لاعب الوسط الألماني بتسديدة على الطائر، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وأنقذ نوير مرماه من هدف في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، إذ تصدى الحارس الألماني للكرة ببراعة على مرتين، لتضيع فرصة التقدم على إيرلندا الشمالية.

وجاء الرد سريعًا من الألمان بعد ثوانٍ معدودة، بعدما وصلت عرضية أرضية لفيرنر، الذي وجهها بلمسة واحدة، لكن بيكوك فاريل حارس إيرلندا الشمالية، تصدى لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن المنتخب الألماني من مباغتة مضيفه بهدف بعد مرور 3 دقائق فقط عن طريق هالستنبيرغ، الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء، ليقابلها بتسديدة يسارية على الطائر، لتسكن الشباك.

ومن محاولة أخرى، كاد فيرنر أن يعزز تقدم المانشافت بهدف ثانٍ بعدما سدد كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس بيكوك فاريل أبعدها ببراعة إلى ركنية.

ومع حلول الدقيقة 65، كادت إيرلندا الشمالية أن تعادل النتيجة، بعدما توغل جافين وايت من الجانب الأيمن، ليرسل عرضية أرضية قابلها كوري إيفانز بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وفور مشاركة البديل كاي هافيرتز في الشوط الثاني، كاد اللاعب الألماني الشاب أن يهز شباك أصحاب الأرض من أول لمسة، بعدما قابل عرضية من جوشوا كيميتش بضربة رأسية متقنة، لكنها حادت عن المرمى.

وأهدر هافيرتز من جديد فرصة تعزيز التقدم للماكينات الألمانية، بعدما وصلته عرضية من فيرنر داخل منطقة الجزاء، لكنه فشل في التعامل معها، ليبعدها الدفاع الأيرلندي إلى ركلة ركنية.

وحاول لاعبو إيرلندا الشمالية إدراك التعادل في الدقائق الأخيرة، مما سمح بظهور مساحات في الخط الخلفي، وسعى الألمان لاستغلاله بمرتدات سريعة.

ولجأ لاعبو ألمانيا لتناقل التمريرات القصيرة في شتى أرجاء الملعب، لمحاولة حرمان أصحاب الأرض من فرصة تشكيل أي خطورة على مرمى نوير في اللحظات الأخيرة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، أطلق سيرجي غنابري رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض، بعدما تسلم كرة بينية من هافيرتز داخل منطقة الجزاء، وجهها بلمسة واحدة داخل الشباك، محرزًا الهدف الثاني للمانشافت، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ألمانيا (2-0).