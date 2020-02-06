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ريال مدريد يستفيد من خلافات برشلونة الداخليّة ويتمسك بالصدارة

تاريخ النشر: 06/02/2020 - 16:31

ريال مدريد يستفيد من خلافات برشلونة الداخليّة ويتمسك بالصدارة
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

يسعى نادي ريال مدريد، للاستفادة من الاضطرابات الداخلية لنادي برشلونة، من خلال الحفاظ على صدارته في الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل ضيفًا على أوساسونا وغريمه ضيفًا على ريال بيتيس الأحد في ختام المرحلة الثالثة والعشرين.

وكان برشلونة خسر الصدارة التي كان يحتلها بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي في المرحلة قبل الماضية عندما سقط أمام فالنسيا صفر- 2، مقابل تفوق النادي الملكي على بلد الوليد 1-صفر ليبتعد بثلاث نقاط.

ويدخل برشلونة المواجهة أمام نادي بيتيس، وسط مشاحنات داخلية ظهرت على العلن بين أسطورة النادي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمدير الرياضي الفرنسي إريك أبيدال، بعدما أدلى الأخير بتصريحات حول ظروف إقالة المدرب السابق، إرنستو فالفيردي، أزعجت أفضل لاعب في العالم ست مرات.

وصرّح أبيدال، يوم الثلاثاء، لصحيفة "سبورت" الكاتالونية أن "الكثير من اللاعبين لم يكونوا راضين" عن فالفيردي الذي أقيل منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي وعُيِّن بدلا منه كيكي سيتيين، وردّ ميسي عبر حسابه على انستاغرام وعلى غير عادته قائلًا إنه "بصراحة لا احب هذا النوع من الأشياء، لكن اعتقد أن الجميع يجب أن يكون مسؤولًا عن مهامه ويتحمل مسؤوليات قراراته. نحن أول من يتحمل المسؤولية عندما لا نكون جيدين. المدراء أيضًا يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم".

وأضاف ميسي، أنه "في النهاية، أعتقد انه عندما نتحدث عن اللاعبين بهذه الطريقة، يجب أن نذكر الأسماء، وإلا سيشعر الجميع بالقلق ويغذي هذا الأمر شائعات غير مؤكدة".

وفضل سيتيين، عدم الخوض في الجدل القائم حيث صرح أمس الأربعاء، عشية المباراة ضد مضيفه أتلتيك بلباو، في ختام ربع نهائي مسابقة الكأس "لن أتدخل في حياة ميسي الشخصية، أو حياة أي احد آخر. كل ما يهمني هو كرة القدم".

إلا أن صحيفة "سبورت" أشارت الأربعاء إلى أن اجتماعًا لأكثر من ساعتين جمع رئيس النادي جوسيب بارتوميو مع أبيدال والمدير التنفيذي أوسكار غراو، سبقه حديث مع ميسي الذي أكد أنه تصالح مع أبيدال حيث انتهت الأزمة انتهت واتفق الطرفان على المحافظة على وحدة الصف والتركيز على أهداف الموسم.

وتأتي كل هذه الأمور في ظل مشاورات برشلونة مع الأرجنتيني بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في حزيران/ يونيو 2021.

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