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ريال مدريد يودع بطولة كأس الملك

تاريخ النشر: 06/02/2020 - 22:26

ريال مدريد يودع بطولة كأس الملك
(أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

خرج ريال مدريد من الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، بخسارته المذلة على ملعبه سانتياغو برنابيو، أمام ريال سوسييداد 3-4 اليوم، الخميس.

وتقدم الفريق الباسكي بهدف وحيد في نهاية الشوط الاول سجله النروجي، مارتن اوديغارد، المعار من ريال مدريد بالذات، قبل ان يضيف السويدي الشاب، الكسندر ايزاك، هدفين سريعين (54 و56) وينهي ميكل مورينو مهرجان الاهداف لفريقه (69)، اما اهداف ريال مدريد فجاءت بعد فوات الاوان تقريبا عن طريق البرازيلي مارسيلو (59) ومواطنه رودريغو (81) وناتشو )90+3(.

أحداث المباراة:

وضرب ريال سوسيداد نادي ريال مدريد بسيفه في الهدف الأول المسجل بأقدام لاعب ريال مدريد المعار للفريق الباسكي مارتين أوديجارد عند الدقيقة 22 ،لينهي سوسيداد شوط المباراة الأول متفوقاً على ريال مدريد بهدف نظيف .

وأضاف سوسيداد هدفه الثاني عند الدقيقة 54 عن طريق اللاعب ألكسندر اسحاق، من ثم كرر اللاعب نفس المحاولة وسجل هدف سوسيداد الثالث عند الدقيقة 56 ليتقدم سوسيداد بثلاثية نظيفة .

وقلص مارسيلو الفارق النتيجة لريال مدريد وسجل الهدف الأول عند الدقيقة 59 بعد استقباله لتمريرة حاسمة من إبراهيم دياز ،وزاد سوسيداد من معاناة ريال مدريد بهدف رابع عند الدقيقة 96 عن طريق اللاعب ميرينو .

وشهدت دقائق المباراة الأخيرة انتفاضة ملكية ،حيث سجل فينيسيوس هدف ريال مدريد الثاني عند الدقيقة 78 لكن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية الفيديو .

ولم ينتظر ريال مدريد كثيراً حتى عاد لتسجيل الهدف الثاني عن طريق رودريغو عند الدقيقة 82 ،وبعد نهاية الوقت الأصلي احتسب الحكم 6 دقائق كوقت بدل ضائع وسجل ناتشو الهدف الثالث لريال مدريد عند الدقيقة 93 ،وواصل ريال مدريد الانتفاضة حتى الدقيقة الأخيرة لكن محاولته بتسجيل الهدف الرابع لم تفلح ليسقط الميرنغي على أرضه ويغادر الكأس من دور الثمانية .

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#ريال مدريد
#كأس الملك
#إسبانيا

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