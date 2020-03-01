الدوري الإيطالي مهدد بالإلغاء!

أفادت تقارير صحفية، بأن الرئيس التنفيذي لفريق إنتر ميلان، جوسيبي ماروتا، حذر من أن موسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي مهدد بالإلغاء في حال استمر تأجيل مزيد من المباريات بسبب مخاوف تتعلق بتفشي فيروس كورونا.

وتأجلت خمس مباريات كان من المقرر إقامتها مطلع الأسبوع الحالي خلف أبواب مغلقة في مناطق تأثرت بانتشار الفيروس ومن بينها مباراة إنتر ميلان في ملعب يوفنتوس والتي كانت مقررة اليوم الأحد.

وتأكد وجود أكثر من 1100 حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا إلى جانب وفاة 29 شخصا بسبب العدوى أيضا.

وكانت مباراة إنتر ميلان في ملعبه في مواجهة سامبدوريا من بين 4 مباريات تأجلت الأحد الماضي وقال ماروتا إن ازدحام جدول المواجهات يعني صعوبة في تحديد مواعيد جديدة لإقامة اللقاءات.

ونقلت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" عن ماروتا قوله ردا على سؤال حول إمكانية عدم اكتمال موسم البطولة "نعم، إذا ما تم تأجيل مزيد من المباريات. سنواجه هذا التهديد".

وأشار ماروتا إلى أنه بسبب تأجيل بعض المباريات وعدم تأجيل غيرها فإن "توازن البطولة تغير. إنها مشوهة. عليك التفكير فقط في الإصابات والايقافات وهناك أيضا الجانب النفسي عندما تنظر إلى ترتيب الفرق".

وبسبب تأجيل مباراتين لإنتر ميلان صاحب المركز الثالث تراجع الفريق بفارق ثماني نقاط خلف لاتسيو المتصدر والذي لعب مباراتين وفاز بهما خلال نفس الفترة.

وكانت مباراتا لاتسيو خارج أرضه أمام جنوى السبت الماضي وعلى أرضه أمام بولونيا أمس السبت في مناطق لم تتأثر بالفيروس.

وقال ماروتا "أشعر بقلق بشأن مباراة إنتر ميلان أمام ساسولو المقررة الأحد المقبل. كيف نتعامل مع الموقف. لا يمكننا اللعب خلف أبواب مغلقة لأنه سيكون من العبث اللجوء لإجراء في أسبوع لم نطبقه في الأسبوع السابق. لا أرى حلا لذلك".

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن باولو دال بينتو رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي قوله "ماروتا يمثل مصالح إنتر ميلان وأنا أحمي المصلحة العامة لجميع أطراف دوري الدرجة الأولى التي للأسف تعاني من تضارب المصالح الخاصة بكل فريق بشكل يومي".

وأضاف دال بينتو "واجبي هو الدفاع عن الدوري وصورته في انحاء العالم.. بث مباريات في ملاعب خالية من الجمهور لن يصب في صالح البلاد".

ومن المفترض أن تستمر مباريات موسم الدوري الإيطالي حتى 24 أيار/مايو المقبل بينما تنطلق مباريات بطولة أوروبا 2020 في 12 حزيران/يونيو التالي.