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ميسي يساهم في مكافحة فيروس كورونا

تاريخ النشر: 25/03/2020 - 09:02

ميسي يساهم في مكافحة فيروس كورونا
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، يساهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الحالية.

ووفقا للحساب الرسمي لمستشفى "Clínic de Barcelona" في العاصمة الكاتالونية، فإن ميسي قدم تبرعًا بمبلغ مالي كبير لمحاربة فيروس كورونا، وقدموا له الشكر على هذا التصرف.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي سيُخصص مبلغا ماليًا بقيمة مليون يورو، والذي سيتم تقسيمه بين "Clínic de Barcelona" ومركز طبي آخر في الأرجنتين.

وأشار التقرير، إلى أن هذه الأموال ستساعد في شراء المواد المطلوبة، للتعامل مع العدد الكبير من المرضى، الذين يحتاجون للعلاج من الفيروس.

ويعتبر ميسي من المشاركين في المشاريع الطبية التضامنية، حيث ساهم في علاج الأطفال من مرضى السرطان بمستشفى برشلونة في سانت خوان دي ديو.


#ليونيل ميسي
#كورونا
#فيروس كورونا

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