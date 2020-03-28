سان جيرمان يخطط لضم جوهرة أتلتيكو

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى لتعزيز صفوفه من خلال التعاقد مع موهبة شابة خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إدارة بي إس جي تنوي التعاقد مع خافيير سيرانو (17 عاما) لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأوضحت أن اللاعب الواعد يرتبط بتعاقد مع الفريق المدريدي حتى صيف 2022 بشرط جزائي قيمته 26 مليون يورو.

وبحسب ما نقلته الصحيفة الفرنسية، فإن إدارة سان جيرمان تتفاوض لإنهاء الصفقة بمبلغ مالي أقل.

ولفتت "ليكيب" إلى أن سيرانو سيدعم صفوف فريق الشباب بالنادي الباريسي تحت 19 عاما، مثلما تم التعاقد مع الهولندي تشافي سيمونز من برشلونة الصيف الماضي.