إيطاليا: فرق الدرجة الأولى تُعزل في معسكرات استعدادا لاستئناف التدريبات

أوصى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بإجراء اختبارات فيروس كورونا للاعبي أندية دوري الدرجة الأولى والأجهزة الفنية ثم عزلهم في معسكرات تدريب استعدادا لاستئناف الموسم.

وأضاف الاتحاد أن هذه التوصيات تأتي ضمن إرشادات وضعتها اللجنة الطبية التابعة له، حتى تتمكن الأندية من استئناف الموسم المتوقف منذ التاسع من آذار/ مارس بأمان.

ويأمل الاتحاد الإيطالي في أن يتم استئناف التدريبات مباشرة بعد انتهاء إجراءات العزل العام الحالية قي الثالث من أيار/ مايو.

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي، غابرييلي غرافينا "من أجل استئناف الموسم الكروي بأمان أصبح من الضروري اتباع أفضل الإجراءات قبل عودة النشاط عندما يتم رفع قيود العزل العام". وتابع "نعمل دون تسرع ولكن أيضا دون راحة حتى نكون جاهزين عندما نحصل على الضوء الأخضر من السلطات لاستئناف الموسم".

وقال الاتحاد الإيطالي إنه من أجل استئناف التدريبات يتعين على كل ناد تشكيل مجموعة من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والأطباء وخبراء العلاج الطبيعي وبعض العاملين الآخرين من الذين يثبت "عدم إصابتهم تماما بالفيروس" وعزلهم في معسكرات تدريب تشبه المعسكرات الصيفية.

وأضاف أن كل أفراد المجموعة يجب خضوعهم لفحوص فيروس كورونا خلال 96 ساعة قبل بدء المعسكر.

واقترحت التوصيات أيضا عودة تدريجية للموسم بحيث ينطلق دوري الدرجة الأولى أولا، يليه الدرجتان الثانية والثالثة. وأكد الاتحاد الإيطالي عزمه استكمال الموسم رغم رغبة بعض الأندية في إلغائه.

وكان الدوري قطع حوالي ثلثي المشوار هذا الموسم قبل أن يتم تعليق المسابقات.