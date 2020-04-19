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ريال مدريد يتخلى عن ضم هاري كين

تاريخ النشر: 19/04/2020 - 17:29

ريال مدريد يتخلى عن ضم هاري كين
النجم الإنجليزي هاري كين (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني اتخذ خطوة مفاجئة، بعدما أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، في الميركاتو الصيفي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة كين المقدرة بـ230 مليون يورو.

وأشارت إلى أن قرار الميرنغي يعود إلى الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، والتي يستحيل معها دفع هذه الأموال في صفقة كين.

وأوضحت أن النادي الملكي يفضل ادخار الأموال، لمحاولة حسم صفقة الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان يجرمان، خلال صيف 2021.

وذكرت أن مانشستر يونايتد يراقب أيضًا وضع كين، إلا أن إدارة توتنهام ترفض بيع اللاعب لمنافس مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشتهر دانييل ليفي، رئيس توتنهام، بأنه مفاوض صعب، ويبالغ في الأموال المطلوبة دائمًا، للسماح برحيل نجوم السبيرز.


#ريال مدريد
#هاري كين
#توتنهام هوتسبير

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