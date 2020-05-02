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هل يمنع كورونا ليفربول من ضم لاعبين في الصيف؟

تاريخ النشر: 02/05/2020 - 15:36

هل يمنع كورونا ليفربول من ضم لاعبين في الصيف؟
(أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن فيروس كورونا المستجد بات ينذر فريق ليفربول الإنجليزي بصيف كارثي استعدادا لخوض الموسم الكروي المقبل.

وسبق أن ارتبط ليفربول بالتعاقد مع العديد من اللاعبين المميزين في الصيف مثل تيمو فيرنر (لايبزيج) وكاليدو كوليبالي (نابولي) وحسام عوار (ليون).

ووفقًا لصحيفة الديلي ميل، فإن إدارة ليفربول تفضل عدم القيام بأي صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن قرار الريدز يعود للأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا وتوقف المسابقات الإنجليزية والأوروبية.

وأوضحت أن ليفربول يفضل تقليل النفقات بشكل كبير، رغم نيته المسبقة في القتال لضم فيرنر وعوار.

وقالت الصحيفة "حال استكمال الموسم، ليفربول سيحصد أموال البث التلفزيوني، لكنه سيخسر الدخل القادم من التذاكر، بسبب قرار خوض المباريات خلف الأبواب المغلقة".


#كورونا
#فيروس كورونا
#ليفربول

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