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كريستيانو يخرج من الحجر الصحي ويستعد للتدريب

تاريخ النشر: 18/05/2020 - 18:43

كريستيانو يخرج من الحجر الصحي ويستعد للتدريب
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

أنهى نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد عودته إلى إيطاليا قادما من ماديرا، وبالتالي سيستطيع التدرب بشكل منفرد اعتبارا من يوم غد، الثلاثاء، في مركز كونتيناسا الرياضي.

وقضى كريستيانو الفترة الأصعب من جائحة كورونا في فونشال بأرخبيل ماديرا، وعاد إلى تورينو في 4 أيار/مايو في طائرة خاصة.

ووفقا للوائح الإيطالية، فإن العائدين من منازلهم وقادمين من الخارج يتعين عليهم البقاء لمدة أسبوعين في الحجر الصحي قبل أن يتمكنوا من الخروج بحرية.

وينتهي العزل لكريستيانو اليوم الإثنين وبعد اجتياز الفحوصات الطبية، سيكون للبرتغالي الحق في التدرب بشكل فردي في مركز يوفنتوس الرياضي، انتظارا لأن تمنح الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر لبدء التدريبات الجماعية.

وتم تعليق بطولة الدوري الايطالي في 9 آذار/مارس الماضي في الجولة 26 مع تصدر يوفنتوس للمسابقة بفارق نقطة عن لاتسيو الثاني، وتسع نقاط عن إنتر ميلان.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#كريستيانو رونالدو
#حجر صحي
#يوفنتوس
#الدوري الإيطالي

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