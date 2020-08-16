يوفنتوس يمهد الطريق أمام رحيل كريستيانو

أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي فتح الطريق أمام رحيل نجمه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم رونالدو صاحب الـ35 عامًا، بالرحيل إلى حديقة الأمراء، خاصة بعد الخروج المرير ليوفنتوس أمام ليون من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس لن يعتبر أي لاعب في صفوفه غير قابل للبيع، ولا حتى كريستيانو رونالدو.

وأوضح التقرير أن اليوفي لن يمانع خروج رونالدو هذا الصيف، خاصة وأن رحيله من شأنه أن يخفف إلى حد كبير فاتورة الرواتب في تورينو.

جدير بالذكر أن رونالدو لعب مع يوفنتوس موسمين فقط، حقق كلاهما لقبي الدوري الإيطالي، لكنه ودع دوري الأبطال مرة من ربع النهائي وأخرى من ثمن النهائي.