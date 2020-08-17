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برشلونة يعلن إقالة مدربه

تاريخ النشر: 17/08/2020 - 21:32

برشلونة يعلن إقالة مدربه
المدرب الإسباني كيكي سيتين (أ ب)
عرب ٤٨

أقالت إدارة برشلونة الإسباني، مساء اليوم الاثنين، المدير الفني كيكي سيتين من منصبه بعد 8 أشهر قضاها في تدريب الفريق.

وجاء في البيان الرسمي للنادي "وافق مجلس الإدارة على ألا يكون سيتين مديرًا فنيًا للفريق، وهذا هو القرار الأول في إطار إعادة الهيكلة واسعة النطاق".

وأضاف "الهيكلة ستتم بالتوافق بين الأمانة الفنية الحالية والمدرب الجديد الذي سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة".

وتولى سيتين قيادة برشلونة في 13 كانون الثاني/يناير الماضي، وقاد الفريق في 25 مباراة وحقق 16 انتصارًا و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم.

وجاءت إقالة سيتين بعد الخسارة التاريخية لبرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8ـ2، بجانب ذهاب لقب الليغا للغريم ريال مدريد.

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#برشلونة
#كيكي سيتين

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