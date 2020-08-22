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ريال مدريد يستغني عن لاعب جديد

تاريخ النشر: 22/08/2020 - 09:58

ريال مدريد يستغني عن لاعب جديد
اللاعب الإسباني سيرجيو ريغيلون (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد الإسباني بصدد الاستغناء عن خدمات أحد لاعبيه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ريال مدريد على استعداد للتخلي عن الإسباني سيرجيو ريغيلون، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مقابل 25 مليون يورو فقط.

وأضافت الصحيفة، أن زين الدين زيدان، مدرب الفريق، استقر على بيع ريغيلون هذا الصيف، خاصة في ظل اعتماده على الفرنسي فيرلاند ميندي.

ويعتبر تشيلسي من أكثر الأندية الراغبة في ضم ريغيلون؛ من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر في صفوفه، بعد تقدم عمر ماركوس ألونسو، واحتمالية رحيل إيمرسون إلى إنتر ميلان.

كما ارتبط اسم ريغيلون أيضًا بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، والذي يواجه خطر خسارة لاعبه الأساسي خوان بيرنات، في ظل عدم تجديد عقده مع النادي الفرنسي حتى الآن.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ريال مدريد
#سيرجيو ريغيلون
#زين الدين زيدان

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