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إنتر ميلان يحسم مصير كونتي

تاريخ النشر: 25/08/2020 - 21:34

إنتر ميلان يحسم مصير كونتي
المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة إنتر ميلان الإيطالي حسمت مصير مدرب الفريق، أنطونيو كونتي، قبل بدء الموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى احتمالية رحيل كونتي بعد خسارة لقب الدوري الأوروبي على يد إشبيلية الإسباني، واقتراب ماسيمليانو أليغري من خلافته كمدير فني للنيراتزوري.

واجتمع كونتي مع ستيفان زهانج رئيس نادي الإنتر، للبحث والنظر في مستقبل المدرب ومدى إمكانية استمراره من عدمه.

وأصدر الإنتر بيانًا عبر موقعه الرسمي، بعد نهاية الاجتماع، حيث أعلن استمرار كونتي، ليواصل الطرفان العمل معًا في مشروع النادي للعودة للواجهة مجددًا.

وقال البيان "النادي وأنطونيو كونتي عقدا اجتماعًا اليوم، ركز على الاستمرارية وإستراتيجية النادي، حيث وضع الطرفان الأسس لمواصلة العمل معًا في مشروع النادي".

وأنهى إنتر ميلان مسابقة الدوري الإيطالي بالمركز الثاني برصيد 82 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر يوفنتوس، كما وصل لنهائي اليوروبا ليغ وخسره أمام إشبيلية بنتيجة (3-2).

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#إنتر ميلان
#أنطونيو كونتي
#الدوري الإيطالي

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