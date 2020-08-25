ميلان يسعى لضم لاعب جديد من ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق آيه سي ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع لاعب جديد من ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان يضغط على الميرنغي في المفاوضات لضم إبراهيم دياز، لاعب وسط ريال مدريد.

وجاء ذلك عقب النجاح المبهر الذي حققه ثيو هيرنانديز بقميص ميلان، عقب ترك قلعة "سانتياغو برنابيو" خلال الصيف الماضي.

وأشار إلى أن ريال مدريد رفض البيع النهائي لدياز، بسبب إدراكهم أن لديه موهبة مثيرة للاهتمام.

وأوضح أن الميرنغي يشترط وضع بند يسمح له بإعادة شراء اللاعب مستقبلًا، الأمر الذي يرفضه ميلان.

وقال الموقع الإيطالي إن ميلان يحاول حاليًا ضم إبراهيم دياز على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.

وأضاف أن ميلان مؤمن بإمكانات اللاعب الذي يجيد شغل مركز صانع الألعاب، بالإضافة لقدرته على اللعب كجناح.