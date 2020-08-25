  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ميلان يسعى لضم لاعب جديد من ريال مدريد

تاريخ النشر: 25/08/2020 - 15:07

ميلان يسعى لضم لاعب جديد من ريال مدريد
اللاعب الإسباني إبراهيم دياز (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن فريق آيه سي ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع لاعب جديد من ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان يضغط على الميرنغي في المفاوضات لضم إبراهيم دياز، لاعب وسط ريال مدريد.

وجاء ذلك عقب النجاح المبهر الذي حققه ثيو هيرنانديز بقميص ميلان، عقب ترك قلعة "سانتياغو برنابيو" خلال الصيف الماضي.

وأشار إلى أن ريال مدريد رفض البيع النهائي لدياز، بسبب إدراكهم أن لديه موهبة مثيرة للاهتمام.

وأوضح أن الميرنغي يشترط وضع بند يسمح له بإعادة شراء اللاعب مستقبلًا، الأمر الذي يرفضه ميلان.

وقال الموقع الإيطالي إن ميلان يحاول حاليًا ضم إبراهيم دياز على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.

وأضاف أن ميلان مؤمن بإمكانات اللاعب الذي يجيد شغل مركز صانع الألعاب، بالإضافة لقدرته على اللعب كجناح.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ميلان
#إبراهيم دياز
#ريال مدريد

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كلوب: بايرن ميونخ كان محظوظا بعض الشيء
كلوب: بايرن ميونخ كان محظوظا بعض الشيء

2020-08-25

سان جيرمان يخطط لضم سواريز إلى جانب نيمار
سان جيرمان يخطط لضم سواريز إلى جانب نيمار

2020-08-25

مانشستر يونايتد يسعى لإبرام صفقة من برشلونة
مانشستر يونايتد يسعى لإبرام صفقة من برشلونة

2020-08-25

الأكثر قراءة

الإمارات تلغي اجتماعا مع إسرائيل وأميركا بسبب صفقة F35

الإمارات تلغي اجتماعا مع إسرائيل وأميركا بسبب صفقة F35

2020-08-24
الكنيست تصادق على تأجيل إقرار الميزانية

الكنيست تصادق على تأجيل إقرار الميزانية

2020-08-24
جريمة قتل 3 أشخاص بينهم عنصرا أمن بلبنان: روايات متعدّدة ولا إفصاحَ رسميًّا

جريمة قتل 3 أشخاص بينهم عنصرا أمن بلبنان: روايات متعدّدة ولا إفصاحَ رسميًّا

2020-08-24
بومبيو: ملتزمون بالإبقاء على التفوق العسكري لإسرائيل

بومبيو: ملتزمون بالإبقاء على التفوق العسكري لإسرائيل

2020-08-24
تحليلات إسرائيلية: نتنياهو عازم على التوجه لانتخابات

تحليلات إسرائيلية: نتنياهو عازم على التوجه لانتخابات

2020-08-24