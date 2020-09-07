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ما سبب طرد الحكم لديوكوفيتش من بطولة أميركا؟

تاريخ النشر: 07/09/2020 - 09:06

ما سبب طرد الحكم لديوكوفيتش من بطولة أميركا؟
اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش (أ ب)
عرب ٤٨

قام الحكم العام بإقصاء بطل التنس والمصنف الأول على العالم، نوفاك ديوكوفيتش، من المباراة التي لاقى فيها كارينيو بوستا، ضمن الدور الرابع من بطولة أميركا المفتوحة، وذلك بعد إيذائه لحكمة الخط بغير قصد، وبالتالي تأهل بوستا لربع النهائي مباشرة.

وبعد أن خسر شوط إرساله ليتأخر 6-5 في المجموعة الافتتاحية، ضرب ديوكوفيتش الغاضب الكرة في أرض الملعب لتصطدم بمراقبة الخط، ليقرر الحكم العام طرده من المباراة واعتباره خاسرا بسبب سلوكه غير الرياضي.

واعتذر اللاعب الصربي على الفور لمراقبة الخط قبل أن يدخل في نقاش طويل مع حكم البطولة.

ورغم تأكيد ديوكوفيتش بأنه لم يقصد ضرب الكرة في مراقبة الخط، فإنه استبعد في نهاية المطاف، وصافح النجم الصربي منافسه كارينيو بوستا وغادر الملعب بخطوات متثاقلة.

وكانت النهاية مثيرة لآمال المصنف الأول في إحراز لقبه الـ18 في البطولات الأربع الكبرى، وهو أمر كان مرجحا إلى حد كبير مع مضي مباريات البطولة.

وأبلغ البريطاني تيم هينمان، الذي استبعد من بطولة ويمبلدون بسبب واقعة مماثلة في 1995، منصة أمازون برايم "إنه القرار الصحيح".

وأضاف "لم يقصد ضرب الكرة في مراقبة الخط، لكنه سدد الكرة بعيدا ويجب أن تكون مسؤولا عن تصرفاتك".

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#نوفاك ديوكوفيتش
#تنس
#بطولة أميركا
#كارينيو بوستا

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