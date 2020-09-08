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ريال مدريد يعلن رحيل أحد نجومه

تاريخ النشر: 08/09/2020 - 09:36

ريال مدريد يعلن رحيل أحد نجومه
النجم الكولومبي خاميس رودريغيز (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن ريال مدريد الإسباني، عن رحيل نجمه الكولومبي خاميس رودريغيز، إلى إيفرتون الإنجليزي بشكل رسمي ونهائي.

وذكر النادي الملكي، في بيان عبر موقعه الرسمي "اتفق ريال مدريد وإيفرتون على انتقال اللاعب خاميس رودريغيز".

وتابع "يريد ريال مدريد أن يُظهر امتنانه وعاطفته، طوال هذا الوقت الذي كنت فيه (خاميس) جزءًا من نادينا، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في هذه المرحلة الجديدة من مسيرتك".

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المادية للصفقة، بينما سيعود هداف مونديال البرازيل 2014، للعب تحت إمرة مدربه الأسبق في الميرينغي (موسم 2014-15) وفي بايرن ميونخ (بداية موسم 2017-18)، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ريال مدريد
#خاميس رودريغيز
#إيفرتون
#كارلو أنشيلوتي

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