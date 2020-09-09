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برشلونة يقدم عرضا لضم مدافع السيتي

تاريخ النشر: 09/09/2020 - 09:16

برشلونة يقدم عرضا لضم مدافع السيتي
اللاعب الإسباني إريك غارسيا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني قدم عرضا لمانشستر سيتي الإنجليزي مقابل الحصول على خدماته أحد مدافعيه في الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم الإسباني إريك غارسيا، بالعودة إلى برشلونة؛ من أجل تدعيم دفاعات الفريق الكاتالوني التي عانت هذا الموسم.

ورحل غارسيا عن أكاديمية "لا ماسيا" في صيف 2017، وانتقل إلى مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى صيف 2021.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فقد قدم برشلونة عرضه الأول لضم غارسيا، بقيمة 8 ملايين يورو، مع مليونين آخرين كإضافات محتملة.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا العرض بعيد جدًا عما يريده مانشستر سيتي، والذي حدد 40 مليونًا لبيع مدافعه الإسباني، على الرغم من أنهم يعلمون أنهم سيضطرون إلى تخفيض مطالبهم المادية، حتى لا يرحل اللاعب مجانًا الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن غارسيا أخبر مسؤولي مانشستر سيتي بالفعل، أنه لا يخطط لتمديد عقده، ويريد العودة إلى برشلونة.

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#برشلونة
#إريك غارسيا
#مانشستر سيتي

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