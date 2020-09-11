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كلوب يغلق الباب أمام برشلونة

تاريخ النشر: 11/09/2020 - 10:15

كلوب يغلق الباب أمام برشلونة
اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني أبدى رغبته في التعاقد مع لاعب ليفربول الإنجليزي، جورجينيو فينالدوم، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن فينالدوم أجرى محادثات إيجابية بشأن مستقبله، مع الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول.

وأضافت الشبكة أن اجتماعا جرى بين فينالدوم وكلوب، الأربعاء، بشأن إمكانية بقاء اللاعب في ليفربول حتى انتهاء عقده صيف العام المقبل، لكن لم تتم مناقشة إمكانية تمديد العقد.

ووفقا لـ"سكاي سبورتس"، فإن اللاعب يرغب في البقاء مع ليفربول رغم اهتمام برشلونة به، ويأمل أن يأتي عقدا جديدا من النادي نتيجة للمحادثات البناءة التي أجراها مع كلوب.

وانتقل فينالدوم إلى ليفربول عام 2016 قادما من نيوكاسل يونايتد، وفاز معه بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وسجل 19 هفا في 187 مباراة بكافة المسابقات.

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#برشلونة
#جورجينيو فينالدوم
#يورغن كلوب

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