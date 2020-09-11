يوفنتوس يصوب أنظاره نحو لاعبين لتعويض سواريز

ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي صوب أنظاره نحو مهاجمين آخرين، في حال فشل صفقة الأوروغواياني، لويس سواريز، من برشلونة الإسباني.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن سواريز هو الخيار الأول ليوفنتوس لتعويض هيغوين، الذي غادر لبدء رحلة جديدة مع إنتر ميامي الأميركي، إلا أن اللاعب يحتاج للتوصل لاتفاق ودي مع برشلونة لفسخ تعاقده، ومن ثم الحصول على جواز سفر إيطالي.

وتابعت أن بيانكونيري حدد بدائل للتعاقد معها حال فشل انضمام "لويزيتو"، موضحة أن مويس كين مهاجم الفريق السابق يعد خيارًا أمام يوفي، حيث يرغب مسؤولي النادي الأبيض والأسود في استعارته، وهو أمر لا يسعد فريقه الحالي إيفرتون.

وكشفت عن خيار آخر وضعه يوفنتوس، وهو التعاقد مع الفرنسي أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، الذي دخل دائرة اهتمام أندية أخرى مثل روما وإنتر الصيف الماضي، عندما كان تعاقده مع تشيلسي على وشك النهاية.

وأشارت إلى أن الفنيين في يوفنتوس يرون أن جيرو قد يكون مفيدا للفريق، لا سيما أنه نجح مع تشيلسي الموسم الماضي في تسجيل 10 أهداف في 25 مباراة، رغم أنه كان على هامش أولويات لامبارد في هجوم بلوز.

وقالت إن تشيلسي يريد الحصول على 5 ملايين يورو من أجل بيع جيرو، بينما سيقبل المهاجم الفرنسي عقدًا لمدة عامين بقيمة 4.5 مليون يورو في الموسم الواحد.