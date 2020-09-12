  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

صلاح يسعى لتحطيم رقم قياسي في البريمييرليغ

تاريخ النشر: 12/09/2020 - 08:46

صلاح يسعى لتحطيم رقم قياسي في البريمييرليغ
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، يسعى لتحطيم رقم قياسي في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد.

ويستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقب البريمييرليغ، اليوم السبت، أمام ليدز يونايتد، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

وحال نجح صلاح في هز شباك ليدز، فإنه سيكون أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية لفريقه على مدار 4 مواسم متتالية.

وسبق لصلاح أن سجل أمام واتفورد في افتتاح موسم 2017-2018، ثم ضد وست هام في موسم 18/19، ونورويتش سيتي في الموسم الماضي.

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة "أنا مندهش من أن هناك رقمًا قياسيًا آخر يمكن لصلاح أن يحطمه".

وأضاف "هو لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا، وقيامه بالأمور الاستثنائية يعد أمرًا مفروغًا منه، لقد أدخل نفسه في حالة نفسية خاصة جدًا، وهذا ما يجعله لاعبًا رائعا لوقت طويل".

وتابع "الطريقة التي نلعب بها تساعده كثيرًا، سواء داخل أو خارج الملعب، وهذا يظهر فيما حققه من أرقام وأهداف".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#ليفربول
#محمد صلاح
#الدوري الإنجليزي

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

جيرو يرد على اهتمام يوفنتوس
جيرو يرد على اهتمام يوفنتوس

2020-09-12

لاعبو أبناء سخنين بالحجر الصحي: إصابة المدرب بكورونا
لاعبو أبناء سخنين بالحجر الصحي: إصابة المدرب بكورونا

2020-09-11

باريس سان جيرمان يبرم صفقة من روما
باريس سان جيرمان يبرم صفقة من روما

2020-09-11

الأكثر قراءة

سخنين: وفاتان تأثرا بكورونا في 48 ساعة

سخنين: وفاتان تأثرا بكورونا في 48 ساعة

2020-09-11
ضابط إسرائيلي: المدنيون يتجولون والجنود يختبئون من قناصة حزب الله

ضابط إسرائيلي: المدنيون يتجولون والجنود يختبئون من قناصة حزب الله

2020-09-11
الأردن: انفجارات في مستودع للذخيرة في الزرقاء

الأردن: انفجارات في مستودع للذخيرة في الزرقاء

2020-09-11
#تحويل_الجامعة_العربية_لقاعة_أفراح: حملةٌ بدأت بالقدس ولم تقف عندها

#تحويل_الجامعة_العربية_لقاعة_أفراح: حملةٌ بدأت بالقدس ولم تقف عندها

2020-09-11
كورونا بالضفة والقدس وغزّة: 224 وفاة وأكثر من 37 ألف إصابة

كورونا بالضفة والقدس وغزّة: 224 وفاة وأكثر من 37 ألف إصابة

2020-09-11