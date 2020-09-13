ماذا قال صلاح بعد الهاتريك؟

أعرب النجم المصري، محمد صلاح، عن سعادته بمساهمته في فوز فريقه ليفربول على ليدز يونايتد بالنتيجة 4-3، ضمن الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح ثلاثية خلال المباراة، وقدم أداء مميزا ليسبب صداعا شديدا في رأس مدافعي ليدز العائد بعد غياب طويل إلى البريمييرليغ.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء "ليدز فريق صعب، لعب مباراة رائعة وكانت ردة فعله جيدة للغاية".

وأضاف "أنا سعيد بالنتيجة ويجب علينا مواصلة التحسن، من المهم أن نحتفظ بتركيزنا، لعبنا مباراة جيدة".

لكن صلاح لم ينس الإشارة إلى الأخطاء الدفاعية التي كادت أن تكلف فريقه غاليا، وقال "يجب أن نحاول عدم تلقي أهدافا عديدة خلال المباريات".