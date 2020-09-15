يوفنتوس يتوصل لاتفاق لضم نجم روما

أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي توصل لاتفاق للتعاقد مع نجم روما، إيدين دجيكو، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن يوفنتوس اتفق مع دجيكو على راتب سنوي بقيمة 7.5 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأضافت: "روما اتفق مع نابولي على استعارة مهاجمه أركاديوز ميليك مقابل 3 ملايين يورو على سبيل الإعارة، مع خيار الشراء النهائي مقابل 18 مليون يورو و7 ملايين أخرى كمكافآت، ولكن المشكلة هي أن اللاعب لم يوافق بعد".

وحال انتهت صفقة ميليك، سيكون انتقال دجيكو ليوفنتوس مسألة وقت ليس أكثر، وهو ما يعني خروج لويس سواريز مهاجم برشلونة الحالي، تماما من حسابات السيدة العجوز.

ويرغب يوفنتوس في ضم مهاجم جديد بعد خروج غونزالو هيغوين من خطط المدير الفني بيرلو.