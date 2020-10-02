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كارفاخال مُهدّد بالغياب عن ريال مدريد لمدة شهرين بسبب الإصابة

تاريخ النشر: 02/10/2020 - 15:35

كارفاخال مُهدّد بالغياب عن ريال مدريد لمدة شهرين بسبب الإصابة
كارفخال في المباراة مع ريال سوسيداد (أ ب)
عرب ٤٨

أُصيب الظهير الأيمن في نادي ريال مدريد الإسباني، داني كارفاخال، في رباط ركبته اليمنى، ما قد يُبعده عن الملاعب حتى شهرين، بحسب ما أفاد اليوم الجمعة النادي الملكي.

وخضع اللاعب البالغ 28 عاما للفحوص الطبية اليوم، وقد تبين أن "إصابته في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى" بحسب ما قال ريال مدريد في بيان، دون أن يحدد المدة التي يحتاجها اللاعب للتعافي واكتفى بالقول إنه بانتظار تطور وضعه، لكن الصحافة المحلية أشارت إلى أنه قد يغيب عن بطل الدوري حتى شهرين، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وسيغيب كارفاخال عن مباراة الدوري يوم الأحد المُقبل، ضد ليفانتي، ثم مباريات المنتخب الإسباني ضد البرتغال وديا ثم سويسرا وأوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية.

كارفخال ومدربه زيدان في المباراة مع ريال سوسيداد (أ ب)

ومن شبه المؤكد أن كارفاخال لن يكون بصحبة ريال حين يبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا أواخر الشهر الحالي ضمن المجموعة الثانية التي تضم إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني وشاختار دانييتسك الأوكراني.

وتأسف مدرب إسبانيا، لويس أنريكي لإصابة كارفاخال، قائلا في مؤتمر صحافي اليوم إنه "خبر سيء، لاسيما بالنسبة للاعب. لدينا فكرة تقريبا عن اللاعب الذي سيحل بدلا منه، لكننا سنفصح عنه لاحقا".


#كارفاخال
#ريال مدريد
#إصابة

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