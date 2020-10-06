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ريال مدريد يفاجئ جمهوره في اليوم الأخير للميركاتو

تاريخ النشر: 06/10/2020 - 10:43

ريال مدريد يفاجئ جمهوره في اليوم الأخير للميركاتو
لاعبو ريال مدريد (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد الإسباني وجهت صدمة لجمهور الفريق في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وكان الميركاتو الصيفي في الدوريات الكبرى بأوروبا قد انتهى، أمس الإثنين، ولم يضم ريال مدريد أي لاعب جديد إلى صفوفه.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإنه تم عرض كل من الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم آرسنال، والبوسني إدين دجيكو نجم روما على ريال مدريد خلال اليوم الأخير من الميركاتو.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مسؤولي ريال مدريد لم يكترثوا بهذا الأمر.

وكان أوباميانغ قد جدد عقده خلال الصيف الحالي مع آرسنال، لكن تراجع مستواه بشكل ملحوظ في المباريات الأولى للموسم.

أما دجيكو فكان على أعتاب الانتقال إلى يوفنتوس، قبل أن تفشل الصفقة بسبب عدم نجاح روما في التعاقد مع أركاديوز ميليك من نابولي.


#ريال مدريد
#بيير إيميريك أوباميانغ
#إدين دجيكو

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