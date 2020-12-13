ديربي مدريد: ريال يُسقط أتلتيكو بثنائية

حقق فريق ريال مدريد فوزا ثمينا على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا ريال مدريد كل من اللاعبين كاسيميرو ويان أوبلاك (ذاتي).

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 23 نقطة ليقلص الفارق عن المتصدر أتلتيكو إلى 3 نقاط.

مجريات المباراة:

أول تهديد في المباراة، كان بتسديدة قوية من لوكا مودريتش، من خارج منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيمن لأوبلاك في الدقيقة 6.

وحرم القائم الأيسر لأوبلاك، كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 10، من تسديدة قوية داخل المنطقة.

ونجح كاسيميرو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15، من ركلة ركنية نفذها توني كروس وصلت لرأس كاسيميرو الذي سددها على يسار أوبلاك.

وتصدى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، لتسديدة مُباغتة من كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد في الدقيقة 20، أثناء تنفيذه ركلة ركنية.

وسيطر ريال مدريد على المباراة، بدون أي خطورة تُذكر من جانب أتلتيكو، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الميرنغي بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر دييغو سيميوني إجراء 3 تغييرات دفعة واحدة، حيث أشرك لودي وليمار وكوريا بدلا من هيريرا وفيليبي وكوريا.

ولاحقًا أشرك المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الثنائي ساؤول نيغويز وكوندوجبيا بدلا من البرتغالي جواو فيليكس والأوروغواياني لويس سواريز.

وواصل الريال الضغط، حتى احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، انبرى لتنفيذها سيرجيو راموس، لكنها ارتطمت بالحائط البشري.

وأهدر توماس ليمار أخطر فرصة لأتلتيكو في الدقيقة 55، حين تلقى كرة عرضية أرضية داخل المنطقة من يورينتي، لكنه سدد في الشباك الخارجية.

وسجل كارفاخال الهدف الثاني بالدقيقة 63، والذي استغل كرة مرتدة من دفاع أتلتيكو، وسدد كرة قوية من خارج المنطقة، اصطدمت بالقائم الأيسر ثم أوبلاك لتسكن في الشباك.

ودفع زيدان المدير الفني لريال مدريد، برودريجو وأسينسيو بدلا من كارفاخال وفينيسيوس جونيور، ولاحقًا أشرك فالفيردي بدلا من لوكا مودريتش.

وكاد نيجويز أن يُقلص الفارق لأتلتيكو، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة، وسددها بالرأس، لكن كورتوا تألق وحولها إلى الركنية في الدقيقة 79.

وأضاع فاسكيز فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90، حيث تلقى تمريرة في المنطقة من بنزيمة لكنه سدد كرة قوية ارتطمت بالدفاع ومرت أعلى مرمى أوبلاك لتتحول إلى ركنية.

وحافظ الريال على تقدمه، ولم ينجح لاعبو أتلتيكو في تقليص الفارق، لتنتهي المباراة بتحقيق الميرنغي الانتصار الثاني على التوالي، ويلحق بالأتلتي الهزيمة الأولى في الليغا هذا الموسم.