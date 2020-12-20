توتنهام يسقط أمام ليستر سيتي

خسر توتنهام هوتسبير مباراته البيتية أمام ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا ليستر سيتي كل من اللاعبين جيمي فاردي وتوبي ألديرفيريلد (ذاتي).

وبهذا الفوز رفع ليستر سيتي رصيده من النقاط إلى 27 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد توتنهام عند 25 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة السادسة، بعدما ارتقى فوفانا لعرضية أرسلها ماديسون من مخالفة، مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة.

وعاد ليستر للظهور من جديد في الدقيقة 17، بتسديدة من ماديسون من خارج منطقة الجزاء علت العارضة.

وظهر توتنهام هجوميًا للمرة الأولى في الدقيقة 34، بمخالفة نفذها كين، مسددًا كرة مباشرة، اصطدمت بالحائط البشري وتصدى لها شمايكل بعدها.

وأرسل سون عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 41، ارتقى لها كين مسددًا رأسية علت العارضة بقليل.

وحاول ماديسون مباغتة لوريس بتسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 44، إلا أن الفرنسي أمسك بها بسهولة.

وتحصل ليستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد تعرض فوفانا للإعاقة من قبل أورييه، واحتاج الحكم للرجوع إلى تقنية الفار لاحتسابها، ونفذها فاردي بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليستر بهدف دون رد.

وأجرى مورينيو التبديل الأول لتوتنهام مع بداية الشوط الثاني، بنزول بيل على حساب ندومبيلي.

وبدأ ليستر الشوط بقوة، بتسديدة قوية من ماديسون من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 46، أمسك بها لوريس.

وأضاف ليستر الهدف الثاني في الدقيقة 48، بعدما أرسل فوفانا بينية متقنة من قبل وسط الملعب، وصلت إلى ماديسون الذي انفرد بلوريس وسدد في الشباك، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

ودفع مورينيو مباشرة بورقته الثانية بنزول مورا على حساب لو سيلسو الذي عانى من الإصابة.

وسجل ليستر الهدف الثاني في الدقيقة 60، بعدما أرسل ألبرايتون عرضية ارتقى لها فاردي مسددًا رأسية اصطدمت بألديرفيرلد وغيرت اتجاهها، مخادعة لوريس وسكنت الشباك.

وحاول كين الرد بتسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 61، إلا أن شمايكل أمسك بها بسهولة.

وأجرى مورينيو التبديل الثالث في الدقيقة 64 بنزول وينكس على حساب أورييه.

ظهرت المساحات في دفاعات السبيرز بعد الهدفين مع تقدمه لمحاولة التدارك، وحاول ماديسون استغلال تلك المساحات بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 69، مرت إلى جوار القائم.

وأهدر السبيرز فرصة محققة لتقليص الفارق في الدقيقة 71، بعدما ارتقى ألديرفيريلد لعرضية من ركلة ركنية، ممررًا الكرة بالرأس لسون الخالي من الرقابة عند القائم البعيد، والذي سدد بدوره كرة تألق شمايكل في التصدي لها.

وتحصل توتنهام على مخالفة في الدقيقة 73، نفذها بيل مسددًا كرة ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وعاد ليستر للظهور من جديد في الدقيقة 80، برأسية من فوفانا علت العارضة، وتبعها فاردي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 82، أمسك بها لوريس.

وسدد تيليمانس كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 86، ذهبت أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز ليستر بهدفين دون رد.