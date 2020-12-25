وكيل صلاح يتحرك: أين ستكون الوجهة القادمة؟

أفادت تقارير صحفية أن رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، بدأ تحركاته من أجل رحيل اللاعب عن صفوف ليفربول الإنجليزي.

وكان صلاح، قد أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية، أكد فيها أنه منفتح بشأن الانضمام لريال مدريد أو برشلونة، مما رسم علامات استفهام حول مستقبل اللاعب مع ليفربول.

كما أكدت صحف إنجليزية بالأمس، أن صلاح لا ينوي تجديد عقده مع الريدز، والذي ينتهي بصيف 2023، وهو ما يعني زيادة الضغط على ناديه للقبول بأي عرض مغر للانتقال نحو وجهة جديدة.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإنه رغم نفي المدرب يورغن كلوب لرغبة صلاح في الرحيل، لكن وكيل النجم المصري يعمل بقوة في الميركاتو، لنقل اللاعب خارج قلعة أنفيلد.

وسبق لكلوب أن علق على أنباء رحيل صلاح، قائلًا "مو في مزاج جيد ولحظة رائعة، هذا هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة إلي. إذا كنت في التمارين، باستطاعتك رؤيته يضحك كثيرًا. بقية ما يُقال أمر لطيف يمكنكم الكتابة عنه، لكن داخل النادي لا يوجد شيء للحديث عنه".

وأضاف الموقع الإيطالي أن برشلونة وريال مدريد هما الوجهتان الأكثر تفضيلًا لدى محمد صلاح، في حالة مغادرة ليفربول.

يذكر أن محمد صلاح سبق أن ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس، خلال صفقة تبادلية مع باولو ديبالا نجم السيدة العجوز.