ما حقيقة اهتمام يوفنتوس بضم مارسيلو؟

تطرقت تقارير صحفية إلى حقيقة اهتمام فريق يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، مارسيلو، في الميركاتو الشتوي القادم.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن مارسيلو في طريقه للرحيل عن الريال في الشتاء، بعدما خرج من حسابات زين الدين زيدان، مدرب الميرنغي.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" اليوم السبت، فإنه لا توجد أي فرصة لتعاقد يوفنتوس مع مارسيلو في الميركاتو الشتوي المقبل، كما أنَّ اليوفي لم يقم بأي تحرك صوب هذه الصفقة.

وأشار الموقع الإيطالي، إلى أن الريال يجمد وضعه في الميركاتو، وبالتالي لن يتعاقد مع أي لاعب في كانون الثاني/ يناير أو يسمح بخروج آخر.

وأوضح أن مارسيلو سيظل في ريال مدريد حتى نهاية الموسم، وإن رحل سيكون في الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط خلالها مارسيلو بالانتقال إلى يوفنتوس، بسبب الصداقة التي تجمعه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.