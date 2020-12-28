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مورينيو يسعى لضم صخرة ريال مدريد

تاريخ النشر: 28/12/2020 - 20:29

مورينيو يسعى لضم صخرة ريال مدريد
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جوزيه مورينيو، يخطط للتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني.

ويستهدف مورينيو التعاقد مع سيرجيو راموس بالمجان، بعدما سبق ولعب تحت قيادته في الفترة بين 2010 و2013، خاصة أن الإسباني يخوض عامه الأخير في عقده الحالي مع المرينغي، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأثير في وقت سابق من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، تفكير المدافع الإسباني في الرحيل عن ريال مدريد، الذي انضم إليه عام 2005، خاصة أنه يملك عروضًا من أندية إنجليزية وإيطالية، بجانب اهتمام باريس سان جيرمان.

ويطلب راموس تجديد عقده لمدة موسمين، لكن إدارة الميرنغي، برئاسة فلورنتينو بيريز، ترفض الأمر، وفق قواعد النادي، التي تؤكد أن التجديد للاعبين الأكبر من 30 عاما، يكون لمدة موسم واحد فقط.

ويراقب مورينيو موقف راموس مع ريال مدريد، خاصة أن البرتغالي يرغب في التعاقد مع مدافع يملك خبرة كما فعل تشيلسي بضم تياغو سيلفا، وفي حال فشل السبيرز في ضم الإسباني، فسيوجه بوصلته تجاه ميلان سكرينيار مدافع إنتر.

يذكر أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، صرح مؤخرًا بأن قائده لن يغادر المرينغي، وسيتواجد في صفوف الفريق الملكي لسنوات عديدة مقبلة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#توتنهام هوتسبير
#جوزيه مورينيو
#ريال مدريد
#سيرجيو راموس

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